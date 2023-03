Deprem dönüşümü hızlandırdı: Anlaşıp başvuru yapıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm yoğunluğu yaşanıyor. Daha önce farklı nedenlerle uzlaşamayan apartman sakinleri, depremin ardından bir araya gelip hasar tespiti ve kentsel dönüşüm için başvuru yapmaya başladı. Yeni Şafak kentsel dönüşüm mahallelerindeki belediyelere başvuran vatandaşlarla görüştü.

4 BLOK HALİNDE BAŞVURDUK

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde oturan Reşat Aslan, "Oturduğum bina 1999 depremi öncesinde yapıldığı için hayati risk taşıyordu. Daha önce biz tek apartman olarak başvurmuştuk ancak parsel birleşimi olmadığı için vermediler. Belediye 4 parsel birleşiminde verebileceğini söyledi. Az maliyet düşeceği için de insanlar kabul etti. Biz de bu nedenle geçiştiriyorduk fakat depremlerin ardından biraz aceleci davranıp, 4 bloktaki daire sahipleri bir araya gelip kentsel dönüşüm için başvurduk. Süreç henüz çok yeni, proje aşamasını bekliyoruz. Kentsel dönüşüm benim için her zaman gündemdeydi ama komşuları bir araya getirmek hem maliyet açısından hem de ikna açısından uzun bir süreç olduğu için hiç bu girişimde bulunmadım. Şu an bütün daire sahipleri sıcak bakıyor çünkü binalar eski ve riskli. Bir an önce sonuçlandırmak istiyorlar" dedi.

2 YILDIR ANLAŞAMIYORDUK

Fatih Mevlanakapı'da bakkal dükkanında ziyaret ettiğimiz Mustafa Ermek, 35 yıldır ikamet ettiği apartmanda ev ve dükkanı olduğunu anlattı. Ermak, "Kentsel dönüşüm 2 yıldır gündemimizde fakat maddiyat nedeniyle anlaşamıyorduk. Daha önce kentsel dönüşüm için başvurmamıştık, depremden sonra başvurmaya karar verdik. Depremden sonra bir korku oldu ve anlaşma sağladık. Apartman sakinleriyle bir toplantı yaptık ve başvurumuzu belediyeye ilettik. Şu an bekleme aşamasındayız" diye konuştu.

DEPREM SÜRECİ HIZLANDIRDI

Depremden sonra kentsel dönüşüme ilginin arttığı diğer ilçe ise Ümraniye. İlçedeki 31 yıllık Elmalıkent Kooperatif Sitesi'nde oturan Veysullah Kan, sitenin 15 bloktan oluştuğunu ve deprem korkusuyla dönüşüme gitme kararı aldıklarını ifade etti. Kan şu şunları belirtti: "Genel kurulda yapılan toplantı neticesinde kentsel dönüşüm kararı aldık, belediyeyle temaslarımızı sağladık, birkaç firmayla görüştük, birinde karar kıldık. Şu an görüşme halindeyiz, proje tamamlandıktan sonra tam mutabakata varıp kentsel dönüşüme gireceğiz. Aslında kentsel dönüşüm kararını depremden önce almıştık ama deprem olduktan sonra süreci hızlandırmaya çalıştık. Takıldığımız yerlerde belediyeye de soruyoruz onlar kentsel dönüşümü bizden çok istiyorlar, destek de veriyorlar. Çevremde kentsel dönüşüme karşı çıkıp depremden sonra yaptırmak isteyen çok fazla insan var. Daha önce apartman sakinleri olarak anlaşmıştık ama müteahhitlerle anlaşmamıştık. Canımız için ödenecek bir bedel varsa, o bedeli karşılamaya razıyız."

TEK DERDİMİZ SAĞLAM OLMASI

İnkılap Mahallesi'nde oturduğunu ve Ümraniye Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ifade eden Murat Ağaoğlu ise şunları söyledi: "Yaklaşık 40 dönümlük bir arazi için anlaşma yaptık. Daha önce müteahhitler sürecin uzun olacağını söylediği için vazgeçmiştik. Depremin ardından süreci hızlandırmak için belediyeye başvurduk. Bu alana TOKİ'nin yapılabileceğini söylediler. Biz de istişare ettik, süreç daha hızlı ilerleyeceği için mantıklı geldi. Şu an çalışmalar sürüyor, önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız, sonrasında her şey şekil alacak. Artık ortak kararla ne düşünürlerse ona göre hareket edeceğiz ama bir an önce yapılmalı. TOKİ'nin yaptığı evleri görünce tek derdimiz

sağlam olması."

Saliha Engin