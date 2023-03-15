Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 2023 seçimlerinin tarihi 14 Mayıs Pazar günü olarak belirlendi.

Tarihin açıklanmasıyla birlikte siyasi partiler de seçim hazırlıklarına başladı.

Kimi partiler ittifak yolunu seçerken bazıları ise seçimlere tek başlarına girmeye karar verdi.

Partilerin kararları peş peşe açıklanırken Vatan Partisi'nin kararı da belli oldu.

Vatan Partisi, genel başkanları Doğu Perinçek'in 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yapılan ittifaklara katılmayan Perinçek, tek başına seçime girmeye karar verdi.

"LGBT dayatmasına son verilecek"

Adaylığının ilanından önce resmi sosyal medya hesaplarında, Perinçek'i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmalar başlatıldı.

Perinçek'in seçim vaatleri arasında da dikkat çeken detaylar da göze çarptı.

Perinçek, NATO'dan çıkılacağını, PKK ve FETÖ'nün kökünden kazınacağını HDP'nin de kapatılacağını vaat etti.

Doğu Perinçek'in dikkat çeken vaadi ise LGBT'ye ilişkin oldu. LGBT dayatmasına son verileceğini belirten Perinçek, mutlu ve huzurlu ailenin yeniden canlandırılacağını vaat etti.