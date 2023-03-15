Belediye başkanlarının vekillik için istifalarına sıcak bakılmıyor

AK Parti Genel Merkezi, belediye başkanlarının vekillik için istifalarına soğuk bakıyor. Genel merkezin genel kanaati, belediye başkanlarının görevlerinin başında durmaları yönünde. Ancak, halk nezdinde 'başarılı' kanaati oturmuş, bölgesinde teveccüh gören, en az iki-üç dönem belediye başkanlığı yapmış, anketlerde ilk sırada çıkan başkanlar bu durumdan istisna tutulacak.

KRİTER, POPÜLER OLMAK

AK Parti kaynakları, vekillik için istifa edecek belediye başkanlarının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini belirtiyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gibi popülaritesi hem kendi bölgesinde hem ülke genelinde yüksek başkanların vekilliğine izin verilebileceği konuşuluyor. Hiçbir belediye başkanının genel merkezden habersiz istifa etmemesi yönünde de belediye başkanları sık sık uyarılıyor.

EMRAH ÖZCAN