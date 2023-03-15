AK Parti 81 ilde e-Temayül yapacak

Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı başvurular devam ederken, aday adaylarının belirlenmesinde adeta kılı kırk yaran AK Parti, elektronik temayül yapacak. Milletvekili seçimlerinde ilk kez uygulanacak E- temayülle; il yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulları, belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve önceki dönem milletvekilleri, 81 ilde pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında oy kullanacak.

OYLAR GİZLİ KALACAK

Teşkilat mensuplarının her birine dijital kart verilecek. Rastgele aldıkları dijital kartları ilgili cihaza okutacak olan teşkilat mensuplarının karşısına o ilin milletvekili aday adaylarının fotoğraflı listesi çıkacak. Kartlar kişi bazlı değil, il ve ilçe bazlı olarak dağıtılacak. Böylece gizlilik korunacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -