HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu: Biz kimsenin alternatifi değiliz

Seçime iki ay kala partiler hem hazırlıklarını hem de ittifak görüşmelerini sürdürüyor. AK Parti de Hüda Par heyeti ile müzakerelerine devam ediyor. Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partileri ile ilgili son günlerde yapılan tartışmalara ilişkin gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri desteği Türkiye üzerine kurulan küresel oyunu bozma hamlesi olarak nitelendiren Zekeriya Yapıcıoğlu "AK Parti ile görüşme sürecinde milletvekili pazarlığı yok, yalnızca ülke ve milletimizin menfaatlerini önceliyoruz, MHP ile de herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

HEPİMİZ KAYBEDERİZ

Seçim sathı mailinde oluşturulan gergin atmosfere vurgu yapan Yapıcıoğlu "Türkiye üzerine hazırlanan karanlık bir kaos planı var. Bunu gördük. Aynı odaklar çukur terörü ve 15 Temmuz gibi kalkışmalarla şansını denedi, ama başaramadılar.

YILMAZ BİLGEN