MEB'in, deprem bölgesinde ücretsiz kurslarına 21 bin kişi katılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde yaşayanların sosyal ve kültürel çalışmalarda bulunması için halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri bünyesindeki ücretsiz kursların aktif hale getirildiğini bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde 6 Şubat tarihi sonrasında örgün ve yaygın eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te 13 Mart'ta okulların ve hayat boyu öğrenme kurumlarının açıldığını dile getiren Özer, depremden en çok etkilenen ve 27 Mart'a kadar eğitime ara verilen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da da hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım yönündeki talepler üzerine halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerindeki kursların faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Deprem bölgesinde her yaş grubuna yönelik eğitim hizmetinin sürdürüldüğünü belirten Özer, şöyle devam etti:

"Kurslarımız, bir araya gelen ve üretime katkı sunan vatandaşlarımızın bu süreci atlatabilmelerine destek oluyor. Bu nedenle biz de depremzede vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel çalışmalarda bulunması için halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerimiz bünyesindeki kursların tamamını aktif hale getirdik. Bölgede kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde, Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Destek Merkezleri oluşturduk. 13 Mart itibarıyla açılan 1560 ücretsiz kursumuza 20 bin 745 vatandaşımız katılım sağlıyor." dedi.

Bakan Özer, halihazırda Adana'daki 145 kursta 2 bin 16, Adıyaman'daki 4 kursta 49, Diyarbakır'daki 168 kursta 2 bin 83, Gaziantep'teki 78 kursta 1225, Kilis'teki 335 kursta 4 bin 84, Malatya'daki 6 kursta 74, Osmaniye'deki 644 kursta 8 bin 161, Şanlıurfa'daki 180 kursta 3 bin 53 kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.

Bakanlığın 10 ilde açtığı ücretsiz kurslardan en çok "Veliler için Aile Okulu", "37-72 aylık çocuklar için Oyun Odası", "Matematiksel Yetkinlik ile Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler" ile "Kur'an-ı Kerim Okuma" tercih edildi.