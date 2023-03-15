Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi, Fahriye Yıldırım, hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 10:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 10:37
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.
Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.