Balıklıgöl sel sularına teslim oldu
Şanlıurfa Balıklıgöl aşırı sağanak yağışlarına teslim oldu. Göl tamamen çamurlu sel suları ile kaplandı. Balıkların hayatından endişe ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 10:54, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 11:00
Şanlıurfa Balıklıgöl aşırı sağanak yağışlarına teslim oldu. Göl tamamen çamurlu sel suları ile kaplandı. Balıkların hayatından endişe ediliyor.
Şanlıurfa'da günlerdir etkili olan sağanak yağış Balıklıgöl'ü de vurdu.
Çevresine göre düzlükte bulunan Balıklıgöl'e sel suları akın etti.
Göl yürüme alanıyla eşit seviyeye geldi.
Göldeki balıkların sen sularına kapılmış olma ihtimali ürkütüyor.