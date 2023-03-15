Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor

- Çok sayıda binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı Malatya'da vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki boş alanda kurulan 1000 konteynerlik sahada altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kolin İnşaat, Hekimhan Madencilik AŞ ve Bursa Yıldırım Belediyesinin destekleriyle getirilen konteynerler, alana yerleştiriliyor.

Konteyner kentte çocuk oyun parkı, sosyal tesis, mescit ve çamaşırhane hizmetlerinin verileceği alanlar da oluşturulacak.

- "Altyapı çalışmaları yüzde 80 seviyesine geldi"

Konteyner kent sahasında görevli Kolin İnşaat Şantiye Şefi Doruk Serdar Nar, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk günden itibaren sahada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Şirketlerinin tüm imkanlarını sahada kullandıklarını belirten Nar, "Depremin hemen ardından Yeşilyurt Belediyesinin bize tahsis ettiği alanda, konteyner kentin altyapı çalışmalarına başladık. Şu an altyapı çalışmaları yüzde 80 seviyesine geldi. Montajımız devam ediyor. Konteynerler, vatandaşlarımızın önümüzdeki hafta itibarıyla yerleştirilmesi için hazır olacak." diye konuştu.

Gece gündüz çalıştıklarını anlatan Nar, Yıldırım Belediyesi ile koordineli şekilde hizmet verdiklerini dile getirdi.

Nar, konteyner kentte sosyal donatıların da olacağını belirterek, "1000 konteynerlik alanda yaklaşık 4 bin kişinin barınması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Şantiyede görevli personel Volkan Mutlu da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sahada canla başla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mutlu, "Bir an önce insanlar aileleriyle buraya gelip yaşasınlar. Bizim için yemek, uyku, yatak şu an önemli değil, yeter ki insanlar buraya yerleşsin, huzur içinde uyusunlar. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.