Bakan ve Bakan yardımcılarına emekli maaşı şoku!
Emekli maaşı ile görev maaşının aynı anda alınmasına CBK yönünden iptal kararı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 11:38, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 11:40
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakan ve bakan yardımcılarının görev maaşıyla birlikte emekli maaşını da kesilmeksizin alabilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık ve Bakan Yardımcılığı kadrolarına atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyeceği yönelik düzenleme yapılmıştı.
Anayasa Mahkemesi böyle bir düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılamayacağına karar verdi. Karar 15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
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