İYİ Partide milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı

İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için aday adayı olmak isteyenlerin başvurularının yapılabilmesi amacıyla parti genel merkezinde kayıt kabul masaları kuruldu.

Partide saat 09.00'da başlayan aday adaylığı başvuruları, 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar devam edecek.

Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin, belirlenen tarihler arasında önce "iyiparti.org.tr" web sayfasındaki "milletvekili başvuru formunu" doldurması, ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki başvuru masasına şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat etmesi gerekiyor.

İYİ Partide milletvekili aday adayı olmak isteyen engelli vatandaşlardan başvuru ücreti alınmayacak. Aday adayı olmak isteyen erkekler 30 bin, kadın ve genç aday adayları ise 15 bin lira yatıracak.