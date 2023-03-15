Cumhurbaşkanı bürokratı milletvekilliği için istifa etti

Seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerine istifa etmeleri için 16 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar süre tanınmıştı.

Cumhurbaşkanı bürokratlarından Zeki Korkutata Bingöl'den milletvekili adayı olmak için istifa etti

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Korkutata şu açıklamayla istifasını duyurdu

"Sevgili Hemşehrilerim

Yarın saat 13:00'te Ak Parti Bingöl İl Başkanlığında milletvekilliği aday adaylığı başvurumuzu yapmak üzere Ulucami-Saat Kulesi önünde buluşmak ümidiyle.

Allah yar ve yardımcımız olsun.." .