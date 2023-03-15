Cumhurbaşkanı bürokratı milletvekilliği için istifa etti
Cumhurbaşkanı İdari işler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata Bingöl'den milletvekili adayı olmak için istifa etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 13:16, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 13:18
Seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerine istifa etmeleri için 16 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar süre tanınmıştı.
Cumhurbaşkanı bürokratlarından Zeki Korkutata Bingöl'den milletvekili adayı olmak için istifa etti
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Korkutata şu açıklamayla istifasını duyurdu
"Sevgili Hemşehrilerim
Yarın saat 13:00'te Ak Parti Bingöl İl Başkanlığında milletvekilliği aday adaylığı başvurumuzu yapmak üzere Ulucami-Saat Kulesi önünde buluşmak ümidiyle.
Allah yar ve yardımcımız olsun.." .