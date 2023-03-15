Bakan Akar'dan 'ABD'nin Karadeniz'de düşen İHA'sına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasının, anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesiyle görüşmelere başladıklarını belirterek, "Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararlarını verecekler. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız" dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "tahıl koridoru"nun devamına ilişkin görüşmelerdeki son durum ile Rusya'nın "60 gün" süreyle uzatılmasına olumlu yaklaşımına yönelik sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"Biz tahıl koridorunun, anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladık. Arkadaşlarımız Rusya ve Ukrayna tarafı ile teknik düzeyde görüşmelerini yaptı. Biz de bakanlar düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 milyon tondan fazla tahılın sevkiyatı gerçekleştirildi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun hem bölge ve dünya barışına hem de fiyatlara ve istikrara ciddi katkıları oldu. Bunun devamı önemli. Bu manada iki ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. BM de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız."

- ABD'nin Karadeniz'de düşen İHA'sı

Akar, ABD'nin Karadeniz'de insansız hava aracının (İHA) düşmesi ve ABD'de enkazın alınması için Karadeniz'in ABD gemilerine açılmasına yönelik söylemlere ilişkin soruya da "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var, bunlar sürüyor. Bu konuyu hem kendi içimizde hem de muhatabımız ABD'lilerle de görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Bunun uhuletle suhuletle çözümünden yanayız." yanıtını verdi.

"Gemilerin Boğazlardan geçişine izin verilecek mi?" sorusu üzerine Akar, "Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yakın iletişim halinde Cumhurbaşkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz." diye konuştu.