Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki selde ölenler için başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 13:36, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 13:49
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için." ifadelerini kullandı.