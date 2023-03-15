Almanya'da 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Polisten yapılan açıklamada, Berlin ve Halle an der Saale kentlerinde insan kaçakçılığını önlemek amacıyla 400 polisin katıldığı operasyon düzenlendiği belirtildi.

20 meskene yapılan baskında 5 insan kaçakçısı zanlısı gözaltına alındı.

Aralarında Türk ve Alman vatandaşlarının bulunduğu çetenin, Türkiye ve Irak'tan Almanya'ya insan kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor.

Çetenin, insanları İstanbul'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uçurduğu ve oradan da Balkan rotası olarak adlandırılan yol üzerinden araçlarla Almanya'ya getirdiği belirtiliyor.

Çetenin şu ana kadar en az 90 kişiyi Almanya'ya getirdiği öğrenildi.