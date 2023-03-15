Selden etkilenen Şanlıurfa'ya askeri nakliye uçağıyla 29 AFAD personeli gönderildi
Aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Şanlıurfa'ya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla AFAD personeli ve çeşitli malzemelerin sevki yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 14:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 14:14
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 29 personel, Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden nakliye uçağı ile saat 13.20'de Şanlıurfa'ya hareket etti.
Uçakta ikişer arama kurtarma aracı ve bot da bulunuyor.