Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceği hatırlatılarak "Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler yürütüldüğü ifade edilerek, "Bugün DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu?" sorusuna Erdoğan, "Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini." karşılığını verdi.