Aile Bakanı: Depremzede bebeklere süt annelik yapmak isteyenler bize başvursun
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Depremin başından bu yana hep söylüyoruz depremzede çocuklarımızla alakalı
milletimiz teyakkuza geçti bir tanesi de bebeklerin anne sütü ile beslenmesi.
Henüz emen bebeği olan anneler onlardan biri. Süt annelik süt emzirme konusu
bizim inancımızda hassas bir konu. Çocuk ile anne arasında ebeveyn çocukla kardeş
arasında kardeş ilişkisi kurar. Rastgele emzirmelerin olmaması gerektiği. Sütü
sağıp çocuğa göndererek emzirme olmaması. Bizim bu kaydı tutabileceğimizi açıkladım.
Biz beslenmesini memnuniyetle karşılıyoruz ancak hassasiyete binaen rastgele
olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde
arzusu olan vatandaş varsa bakanlığa müracaat etmesi ve gerekli çalışmayı hazırladık.
Vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız."