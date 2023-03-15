Anayasa Mahkemesi sitenin yanına balık hali yapılmasında 'ihlal' kararı verdi

Yüksek Mahkeme, 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 2021 yılında açılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nin, oturduğu sitenin yanında yapılmasına itiraz eden Şükran İzgi'nin bireysel başvurusunu değerlendirdi.

İkamet ettiği sitenin yanına çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olmadan balık hali yapılmasına itiraz eden ve bu yönde açtığı davalar reddedilen Şükran İzgi'nin başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

Şükran İzgi'nin kızı Türkan İzgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık hali nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin "Su Ürünleri Toptancı Hali" inşaat çalışmasına başlamasıyla ilgili kendileriyle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını belirten İzgi, "İnşaat çalışmalarında bahçelerimize girilmiş olduğunu gördüm. Aynı zamanda 10 metre derinliğinde arsalarımıza girilmiş. Bu süreçte biz balık halinin mesken yanına, iş yeri yanına yapılamaz yönetmeliğiyle İdare Mahkemesine başvuruda bulunduk. İdare Mahkemesinin ardından AYM'ye bir sürecimiz oldu." dedi.

AYM kararının sonucuna göre davayı kazandıklarını vurgulayan İzgi, binanın yıkılmasını beklediklerini dile getirdi.

İzgi, evlerinde oluşan çatlaklıklardan dolayı korku içerisinde yaşadıklarını anlatarak, "Arsalarımıza girilmesi esnasında 'bizlere kendinizi boşuna yormayın biz bu binayı yapacağız' denildi. Sınırlarımızın içerisine girerek, bizleri maddi ve manevi olarak zarara uğrattılar. İstinat duvarı yapıldı ancak duvar şuanda bizleri koruyacak durumda değil. Binalarımız yıkılma tehlikesi yaşıyor. Büyük derin çatlaklıklar söz konusu." diye konuştu.

Balık hali inşaatını yapan müteahhit hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten İzgi, açtıkları davanın devam ettiğini ve bugün bilirkişi heyetinin balık halinde incelemede bulunduğunu kaydetti.

Avukat Mert Elekçi ise müvekkili Şükran İzgi'nin komşu parselde koku, yakınlık gibi çevresel sorunlar oluşturacağı, meskenlerin yanına balık hali yapılamaz yönetmeliği ve ÇED sürecinin işletilmemesine ilişkin iddialarıyla ilgili dava açtıklarını anlattı.

Elekçi, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar göz önünde bulundurulmamış. Aslında o dönem idarenin savunması buranın mülkiyeti belediyeye devir edilirken, balık hali olması şartıyla devir edilmiş. Müvekkilimin alternatif talebi çocuk parkı veya okul yapılması yönündeydi. Davamız reddedilmişti. AYM'ye bireysel başvuru yaptık. Özel yaşamına ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının ihlal edildiğini karar verildi. 1. İdare Mahkemesi geçen haftalarda buraya balık hali yatırımına ilişkin kararın iptaline karar verdi. Bu kararı Büyükşehir Belediyesine sunduk. Diğer hukuki süreçleri de başlatacağız. Şuanda burayı yapan müteahhidin yargılandığı dava devam ediyor. Biz de bu yargılamanın kamu görevlilerine genişletilmesi için suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç devam ediyor. Bu kararın adı yıkılma kararı değil. Buraya yatırım yapılmasına ilişkin kararın iptali. Bu karar buraya balık hali yapılamayacağına ilişkindir. Buranın işlevi değiştirilebilir. Yıkılabilir ama bunu yaparken şunun da göz önüne alınması gerekiyor. Burası müvekkilimin arsasına zarar vermeye devam ediyor. İnanılmaz derin çatlaklar var. Bununla ilgili mücadelemizi de başlatacağız."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise AYM'nin "ihlal" karara itiraz ettiklerini belirtti.

Yasal sürecin devam ettiğini ve şuanda konuşmasının çok doğru olmayacağını aktaran Albayrak, mahkemenin vereceği karara saygı duyulacağını ve karara göre açıklama yapacağını kaydetti.