HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
Bloomberg'in haberine göre, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddia ediliyor
Haber Giriş : 15 Mart 2023 15:26, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 15:28
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı.
HDP, bugün milletvekili seçim listeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasını görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.
HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
Bloomberg'in haberine göre, cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen HDP, kararından vazgeçti.
HDP'nin, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması bekleniyor.