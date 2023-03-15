10 yaşındaki kuzenini bıçaklayıp öldürdü, 3 yakınını da yaraladı

Doğuyaka Mahallesi 1218 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Yunus E.Ş. (30), henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişindeki kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş'i (33) bıçaklayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ve kuzeni Alparslan Gebeş'i (10) bıçakladı.

Yaralanan bu kişilerden Ferdi ve Tayfun Gebeş kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, Nurten ve Alparslan Gebeş ise sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan küçük Alparslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Yunus E.Ş. ise olay sonrası, ikinci kattaki başka bir dairede polislerce yakalanıp ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus E.Ş'nin polis otosuna götürülüşü sırasında yaralıların yakınları kendisine tepki gösterdi. Bu kişiler, polislerce engellendi.

Olay anı da güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Yunus E.Ş'nin asansör girişinde bekleyip daha sonra Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçakladığı anlar yer aldı.