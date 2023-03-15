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Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde

Siyasi parti genel merkezlerinde milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunanların oluşturduğu yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Üniversite öğrencisinden kamu çalışanına birçok aday adayı, siyasette yer alarak ülkeye hizmet etmek için yeni bir yola çıktıklarını belirtiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 15:55, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 15:56
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Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor.

Siyasi partilerin genel merkezlerinde kayıt kabul için kurulan masalarda, milletvekili aday adaylığı başvuruları yapılıyor.

Kabul masalarına ilgili evrakların teslim edilmesinin ardından aday adaylığı süreci başlıyor.

Hareketli saatlerin yaşandığı AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek aday adaylığı başvurusunda bulunan eski Edirne Milletvekili Şemsettin Emir, "Arkadaşlarımız burada süratle çalışıyorlar. Bir heyecan var. 14 Mayıs için inşallah tekrar büyük bir zafer bekliyoruz biz AK Partililer olarak." diye konuştu.

Başvuru işlemleri için genel merkeze ailesiyle gelen eski AK Parti MKYK üyesi Ömer Osman Yanık, "Türkiye'nin yeni yüzyılındaki inşasında Cumhurbaşkanı'mızın yanında bulunmak için çocuklarımla beraber geldim. Türkiye'de çocuklarımızın geleceklerinde huzur, refah, güvenlik seviyesinin artması ve milli, yerli bir duruşun devam etmesi için biz de safımızı, tarafımızı belli edelim diye aday adaylığı başvurusunda bulunduk." dedi.

İlk kez milletvekili aday adaylığına başvurduğunu belirten Yanık, "Bu seçimde daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Biz her şeyin farkındayız. Vatandaşımız da farkında. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı'mıza açık arayla bugüne kadar görülmemiş bir desteğin olacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Manisa Turgutlu'da bir anaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Ömür Türkmenoğlu da siyasette kadın temsiliyetinin önemine vurgu yaptı. Adıyaman'da depremin ardından yardım çalışmalarında yer aldığını ve başvuru için Ankara'ya geldiğini belirten Türkmenoğlu, "İnşallah ülkemiz için, devletimiz için hayırlı bir seçim olur. Buradan zaferle çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni bir enerjiye ihtiyaç var"

CHP Genel Merkezi'nde de gün boyu hareketlilik yaşandı. Aday adaylığı başvurusunda bulanan eski CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, "Geldiğimiz noktada açık bir değişimin ihtiyaç haline geldiğini hep birlikte görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Birçok alanda tıkanma olduğunu belirten Halıcı, "Yeni bir enerjiye, yeni kadrolara, yeni politikalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Eski CHP Bolu İl Başkan Yardımcısı Önder Başaran, uzun yıllardır partide görev aldığını ifade ederek seçim sürecinde partisine katkı sunmak için aday adayı olduğunu dile getirdi. 25 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten İbrahim Varol da arkadaşlarının telkiniyle ilk kez milletvekili aday adayı olduğunu aktardı. Varol, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamına oturtmak için mücadele edeceğiz." dedi.

- "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı mutlaka kazanacak"

MHP Genel Merkezi'nde de başvuru hareketliliği sabah saatlerinde başladı. Partisinin genel merkezinde başvurusunu yapan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı mutlaka kazanacak." diye konuştu. Milletvekilliği görevini ifa etmenin büyük bir onur kaynağı olduğunu anlatan Sancaklı, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde Cumhur İttifakı'nın bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de bütün çalışmaları yapıyoruz. Ben seçimi kazanacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının desteğiyle aday adaylığına karar verdiğini belirten 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Rümeysa Şahin de "Ben de milliyetçi bir kadın olarak kadınların ve gençlerin sesini duyurmak için bu seçimde yer almak istedim." dedi.

Tokat milletvekili aday adayı olan Alper Dirim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında olmak ve millete fayda sağlamak için başvuruda bulunduğunu anlattı.

Başvurular, AK Parti'de yarın 21.00'de, CHP'de 20 Mart'ta, MHP'de ise 21 Mart'ta son bulacak.

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