'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doçent doktor tutuklandı
Antalya'da hastasından ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doçent doktor tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 16:32, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 16:32
Polis ekiplerince dün hastane odasında gözaltına alınan doçent doktor O.C'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen doçent doktor, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda tedavi gören bir kişi, polise başvurarak doçent doktor O.C'nin ameliyat öncesi kendisinden "bıçak parası" istediğini belirmişti. Hasta, 160 bin lira verdiği doktorun 40 bin lira daha talep ettiğini iddia etmişti.
Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, dün O.C'yi hastane odasında gözaltına almıştı.'Bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı