Görevden uzaklaştırılan Salman'dan milletvekilliği adaylığı için istifa
"Zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla yargılanan ve 2020 yılında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 19:20, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 20:22
"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman, görevinden istifa etti.
27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP'ye giderek başvurusunu yaptı.
Belediye meclisinin, ilerleyen günlerde oylamayla yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.