Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da aşırı yağış soncu yaşanan sel felaketinden kentin elektrik şebekesinin de olumsuz etkilendiği hatırlatıldı.

Merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde ilk saatlerde abonelere enerji sağlayan 400 trafonun sel sularından etkilendiği, bu sebeple yaklaşık 50 bin aboneye enerji verilemediği aktarılan açıklamada, çalışmalarla trafoların kademeli olarak devreye alınmasına başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Şanlıurfa'da 14 Mart'ta etkili olan yağmur sonucunda alçak yerlerdeki ev ve iş yerlerini su bastığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Sel suları kentin elektrik şebekesini de olumsuz etkiledi. Yol çökmesi ve ağaçların devrilmesi sonucu elektrik iletim hatları koptu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, selin ardından yapılan çalışmaları paylaştı. Cadde ve sokaklarda sele kapılarak sürüklenen araçların çarptığı elektrik direkleri ve panolar hasar gördü. Kent genelinde toplam trafonun yüzde 5'inden azının hasar görmesi neticesinde yer yer elektrik arızaları ve tedbir amaçlı elektrik kesintileri meydana geldi. Bu tür afetlere hazırlıklı olan Dicle Elektrik, toplam 281 personelden oluşan 96 ekip, 40 arazi aracı, 14 binek araç, 36 platform tipi araç ve 6 vinçle elektrik arızalarını gidermek için yoğun bir çalışma başlattı." ifadeleri yer aldı.

- "Enerji hatlarının zarar gördüğü yerlere jeneratör desteği sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu kentteki tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getirdi.

Bütün ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Hondu şöyle devam etti:

"Selden etkilenen bölgelerdeki elektrik arızalarını gidermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlk tespitlerimize göre toplam trafomuzun yüzde 5'inden az bir kısmı selden zarar görmüş durumda. Dünden bu yana süren çalışmalarımız sonunda trafolardan tedbir amacıyla kesinti yaşanan bölgelere gerekli incelemeler sonucu kısa sürede enerji vermeyi başardık.

Su seviyesinin yükseldiği bazı yerlerde elektrik akımına kapılma riskine karşı elektrik kesintisi yapmak zorunda kaldık. Su seviyesi düşerek risk ortadan kalktığında buralara kısa sürede enerji sağlayacağız. Afetle mücadele kapsamında çalışmalarımız sırasında Şanlıurfa Valiliği ve İl AFAD Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkili kurumlarla koordinasyonumuz devam ediyor."

Hondu enerji hatlarının zarar gördüğü yerlere jeneratör desteği sunacaklarını bildirdi.