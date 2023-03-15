Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi milletvekilliği için istifa etti

Cumhurbaşkanı İdari işler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun da, Kars'tan Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Talip Uzun şunları söyledi:

"Serhat Şehrimiz Kars için Yarın Değil Hemen Şimdi diyerek yola çıkıyoruz.

Türkiye Yüzyılı da güneş gibi ilk önce Karst'tan doğacak inşallah." .