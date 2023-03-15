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Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası

Muğla 4'ncü Asliye Mahkemesi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde 'mobbing yaptığı personelin ölümüne neden olduğu' iddiasıyla açılan davada, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 15 Mart 2023 23:55, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 23:57
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Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüseyin Baş, 8 Eylül 2020'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hüseyin Baş'ın ölümünün ardından, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için Baş'ı istifaya zorladığı iddia edilmişti. Töre hakkında hazırlanan iddianamede; eğitimci Hüseyin Baş'a kazananlar listesinde değişiklik yapması için baskı uyguladığı iddia edilen Töre'nin, "Prensiplerine uymuyorsa istifa edersin" dediği yer almıştı. Baş'ın ölümünün ardında, dönemin Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olan Pervin Töre tarafından "enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu" iddia edildi.

TÖRE, HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sınava ilişkin inceleme başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Töre hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Haziran 2021'de görevden alınan Töre, 11 Nisan 2022'de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı. Geçtiğimiz yıl Töre ile birlikte Baş'a baskı uyguladığı iddia edilen dönemin Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılmıştı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında 2020 yılında Muğla İl Milli Eğitim Müdürü görevindeyken Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüseyin Baş'ın ölümüyle ilgili hakkında açılan dava sonuçlandı.

"ÖNCELİKLE KAMU YARARINI GÖZETMEM GEREKİYORDU"

Muğla 4. Asliye Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Ölen Hüdayi Baş ile birlikte çalıştığını belirten Töre mahkemede şu ifadeleri verdi:

* Olgunlaşma enstitüsünü vekaleten baktığı süreçte aslen atanması konusunda bakanlığımıza teklifi ben yaptım. Ancak olgunlaşma enstitüsünde yapılan sınav öncesinde de ilçe müdürlerimize ben bu işi yapamıyorum, istifa etmek istiyorum dediğini duydum. Ayrıca Menteşe ilçe milli eğitim müdürüne de 'istifa edeceğim' şeklinde dilekçe vermişti. Kendisine 'düşün değerlendir acele etme' şeklinde cevap verilmiş, kendisi de dilekçeyi geri almış. Bu hususu bana ilçe milli eğitim müdürü aktardı.

* Bu nedenle teklif ettiğim müdürlük görevini sağlıklı olarak yerine getirip getirmeyeceği hususunda tereddütlerim oluştu ve bu bağlamda bakanlığa atamanın gözden geçirilmesini istedim. Öncelikle kamu yararını gözetmem gerekiyordu. Yazıyı yazdıktan bir hafta sonra kendisi vefat etti. Normalde bu tür atamalardaki tebliğ süresi olarak 1 ay belirlenmiştir. Bu nedenle gözden geçirilmesine ilişkin önerimin bakanlıkça değerlendirilmesini bekledim. Ancak dediğim gibi bir hafta sonra kendisi vefat etti. Tebliğ yapılamamış oldu. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kamu görevi bilinciyle hareket ettim. Bugüne kadar tüm idari görevimde ya da kamu görevimde bunu gözetmişimdir. Mevzuata da vakıf olan bir idareciyim. Beraatimi istiyorum. Aksi halde hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim."

5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Muğla 4'ncü Asliye Mahkemesi, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muammer Cihan için beraat kararı verdi. Sanık Pervin Töre'yi ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Töre'nin kişiliği ve cezanın yeterli uyarıcı etkisini dikkate alan mahkeme cezada indirim uygulayarak cezayı 5 aya indirdi. Müdür Pervin Töre'nin, sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat getiren mahkeme sanık hakkında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verdi.

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