16 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
16 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi ile Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgeleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ve AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/13.50-16.20)
2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/08.45)
2- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş'ta afetten etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
(Videolu-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
2- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.
(Sivas/20.45)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.30/Valensiya/22.30)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Umana Reyer takım ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçını, sahasında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımı ile yapacak.
(İstanbul/19.00)