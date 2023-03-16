YÖNETMELİK

Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlannın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın;

a) Bu personelin yerine getirdiği kamu hizmetinin stratejik önemi ve niteliği ile hizmet gereklilikleri,

b) Kadro imkanı ve hizmet ihtiyacı,

c) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartlan yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet birimlerinin iş ve işlemleri göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri veya hizmet birimleri arasında personelin adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

hususları dikkate alınarak Ticaret Bakanlığınca özel yönetmelikte belirlenir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.