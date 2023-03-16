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Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarına çıkarma yaptı

TUSAŞ, TÜRKSAT ve PROFEN, dünyanın önde gelen uydu firmalarının buluştuğu Satellite 2023'te ürün ve kabiliyetlerini tanıttı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 07:11, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 07:27
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Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarına çıkarma yaptı

- Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜRKSAT ve PROFEN, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2023'e katıldı.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörleri, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2023'te buluştu.

Otuz yılı aşkın süredir uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticileri, mühendisleri, hükümet yetkililerini ve ticari müşterileri bir araya getirerek sektörün yönünü belirleyen etkinlikte, endüstrinin geleceği ve yeni iş fırsatları ele alındı.

Dünya uydu sektörünün geleceğini belirleyen fuarda, TUSAŞ, TÜRKSAT ve PROFEN de ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sinan Ertay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Hakan Çanlı da Satellite 2023'e katılan Türk firmalarının standını ziyaret etti.

- "Kendimizi tanıtmamız için bir fırsat"

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas, AA muhabirine, uzayla, özellikle uyduyla ilgili aktörlerin Satellite 2023'te toplandığını belirtti.

Önemli iş ilişkileri geliştirdikleri, yeni çıkan ürünleri incelediklerini ve firmalarla temasa geçtiklerini anlatan Nas, Satellite 2023'ün kendileri için önemli bir fuar olduğunu vurguladı.

TUSAŞ'ın fuarda sergilediği ürünlerinden de bahseden Nas, en önemli projelerinden birinin TÜRKSAT 6A uydusu olduğunu, bu uyduyla ilgili fuar ziyaretçilerine bilgi verdiklerini aktardı. Nas, gözlem uydusu GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nu da fuarda tanıttıklarını belirterek, ortaklıklar oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Ticari bir haberleşme uydusu olan Small-GEO'yu da sergilediklerini belirten Nas, bu uyduların elektrikli ve kütlesinin düşük olduğunu anlattı.

Fuarda iş birliği olanaklarını araştırdıklarını belirten Nas, "Hem kendimizi tanıtmamız için hem de ortaklık yapabileceğimiz ve rakiplerimizi tanıyabileceğimiz bir fırsat oluyor." dedi. Nas, fuarda çeşitli ülkelerden uydu operatörlerinin temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

- "Firmalarla yoğun bir görüşme trafiği oldu"

Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel de fuarda Türkiye'yi temsil ettiklerini, uzay teknolojilerindeki gelişmeleri incelediklerini ve ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

Satellite 2023'ü "uzay sektörünün kalbi" olarak nitelendiren Demirel, "Uzay sektöründeki teknolojik gelişmelerin nasıl olacağının tartışıldığı, karara bağlandığı bir etkinlik." dedi.

Demirel, TÜRKSAT'ın Türkiye'nin tek uydu operatörü olduğunu belirterek, halihazırda 5 haberleşme uydusuyla 3 farklı yörüngede hizmet verdiğini aktardı.

Fuarda Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını tanıttıklarını anlatan Demirel, bu iki uydu son teknolojiyle donatıldığını, elektrikli itki sistemine ve ciddi bir haberleşme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Demirel, bu uyduların yanı sıra anten çözümlerini de tanıttıklarını belirterek, "Çok farklı firmalarla görüşmeler yaptık. Verdiğimiz hizmetlerle ilgili firmalarla yoğun bir görüşme trafiği oldu.

- "İhracat anlamında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz"

PROFEN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel ise Sattellite 2023'ün Türkiye için önemli bir fuar olduğunu belirtti. Yüksel, "Bizim için ve ülkemiz için önemli çünkü uzay sektörü giderek önemi artan ve ülkemizde de bu konuya ilginin olduğu bir alan." dedi.

Fuarda PROFEN'in yer istasyonları, antenler ve anten bileşenleri gibi ürünlerini tanıttığını aktaran Yüksel, tüm dünyadan müşterilere bunları gösterme imkanı bulduklarını kaydetti.

Fuarda sergiledikleri yenilikçi ürünlerden bahseden Yüksel, otomatik yönlendirme özelliği olan taşınabilir anten sistemleri ile metal yazıcıyla üretim kabiliyetlerini tanıttıklarını anlattı.

Yüksel, kendi kabiliyetleriyle geliştirdikleri ve dünyadaki sayılı üreticilerden birisi oldukları XY Anteni'ni de fuarda sergilediklerini ifade etti. Bunun çok ilgi gördüğünü belirten Yüksel, "Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Bunun hem ülkemize hem de firmamıza ihracat anlamında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- TUSAŞ, yer gözlemi ve haberleşme uyduları ürünleriyle fuara katıldı

Türkiye'nin uydu ihracatçısı TUSAŞ, Satellite 2023'te yer gözlemi ve haberleşme uyduları ürünleriyle boy gösterdi. TUSAŞ, fuarda, milli ve yerli imkanlarla geliştirilen GÖKTÜRK Yenileme Uydusu ve TÜRKSAT 6A Uydusu gibi yeni nesil ürünleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, ODTÜ Teknokent'de faaliyet gösteren iştiraki GSATCOM ile birlikte geliştirilen ve yüksek veri çıkış kapasitesine sahip yeni nesil elektrikli itki sistemine sahip haberleşme uydu ailesi de fuarda tanıtıldı. Satışı yapılan bu uydunun, ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika Kıtasındaki sivil haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vereceği bildirildi.

- TÜRKSAT, yerli ve milli ürünlerini sergiledi

TÜRKSAT, fuarda SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan PeycON Anten Ailesi ile yer aldı.

Ayrıca TÜRKSAT, yerli ve milli ürünleri HidrON, TerrON ve AerON'un yarı sıra sırtta taşınabilir Manpack çözümü MicrON'u da sergiledi.

- PROFEN, yeni nesil uydu teknolojilerini tanıttı

Tüm yörüngelerindeki uydularla haberleşebilen ve milli imkanlarla geliştirilen sabit, mobil ve taşınabilir anten sistemleri ile ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap veren PROFEN, uydu yer istasyonlarının ve veri merkezlerinin daha akıllı ve daha güvenli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayan "Visionic" M&C yazılımının teknolojik son sürümünü Satellite 2023'te sergiledi.

Fuarda, PROFEN'in geliştirdiği PTA serisi taşınabilir antenler, özgün bir yapıya sahip gerçek zamanlı spektrum analizörü olan "Nspector" ve ayrıcalıklı işlevleri ile dikkati çeken "Protector" adlı evrensel yedekleme ünitesi de tanıtıldı.

PROFEN, hareket halindeki uydu iletişim terminalleri için K/Ka Band anten sistemlerini geliştiren programın ilk faz çıktısı olan panel anteni bu fuar kapsamında sektör oyuncuları ile buluşturdu.

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