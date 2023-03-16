Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi Ek Dersle İlgili Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde" görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu görevleri sürecinde yerine getiremedikleri ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.