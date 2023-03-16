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'Hizbullah'ın devamı değiliz, Erdoğan'ı destekleyeceğiz'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir canlı yıyında 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kadına şiddet konusunu önemsediklerini belirtti. 'Kadınları koruruken, aileyi yıkmayalım. Hem aileyi hem kadını koruyalım."diyen Yapıcıoğlu terör örgütü sözlerine tepki göstererek 'Hizbullah'ın devamı değiliz' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2023 08:05, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 07:55
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'Hizbullah'ın devamı değiliz, Erdoğan'ı destekleyeceğiz'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek, parlamento seçimleri için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ

Görüşmeler devam ediyor. Henüz noktayı koymadık. 2018 seçimlerinde de Sayın Erdoğan'a destek verme kararı almıştık ve bunu ilan etmiştik. Ama parlamento seçimlerde herhangi bir ittifak yapmadık. 2 ilde bağımsız aday çıkardık. İttifak görüşmeleri olumlu da neticelense olumsuz da neticelense Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Parlamento seçimlerinde ise görüşme devam ediyor henüz detaylar netliğe kavuşmadı.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA KARDEŞLİK HUKUKU TESİS EDİLSİN

Parti programımızda memleketin tüm meseleleriyle ilgili görüşlerimizi açık sözlülükle yazdık. HÜDA PAR'ın olmadığı ortamlarda, HÜDA PAR'ı konuşuyorlar. 'HÜDA PAR'ın parti programında şunlar şunlar var' diye tartışıyorlar. Bazıları elbette parti programını okumuş. Geçen gün siyasi partilerden birinin genel başkan yardımcısı, 'HÜDA PAR'ın parti programında neler var okuyayım size' dedi. Con Sinov diye bir şahıs var. Onun attığı tweetleri olduğu gibi okuyor. Bir sürü kişi, 'Bu siyasetçinin yalan söyleyecek hali yok' diye bunu tekrarlamaya başladı. Neymiş efendim, 'HÜDA PAR ayrılıkçı bir parti, HÜDA PAR İslami esaslara dayalı bir devlet kurmak istiyormuş, federasyon istiyormuş özerklik istiyormuş'. Öncelikle tutarlı olun. Bunların hepsi bir anda olamayacağına göre. 2012'yi hatırlayın. Dağda elinde silahla dolaşanlara 'Bırakın silahlarınızı gelin siyaset yapın' dendi. Biz de diyoruz ki, bunları tartışmak tabu olmaktan çıksın.

KARA PROPAGANDA YAPANLAR MAHKEME ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Şiddete başvurmadan bunları söylesinler. Parti programında biri bunu bana göstersin. Ben geri adım atıp özür dileyeceğim. Parti programında bunlar var diyenler çıksın özür dilesinler. Aldattıkları için yanlış bilgi yaydıkları için. Biz diyoruz ki, bin yıl önce Türkler Orta Asya'dan gelince Kürtlerle karşılaşınca İslam ortak noktasında buluştular. Tarihin bazı dönemlerinde bu kardeşlik hukukuna aykırı işler yapıldı. Bunlar bir daha yapılmasın. Cumhuriyetin 100. yılında kardeşlik hukuku tesis edilsin ve birlikte yürüsünler. Bizi ucube gibi göstermek için yoğun çaba içerisindeler. Şaban Sevinç diyor ki, 'Bugün Zekeriya Yapıcıoğlu röportaj veriyor ve şeriat devleti kuracağım' demiş. Ben bugün kimseye röportaj vermedim. Bu benim ilk programım. Mehmet Akif Bey orada. Arşiv de duruyor. Birisi bir şey yazmış, bir sürü kişi de oradan kopyalayıp paylaşıyorlar. Bu kadar ucuz bu kadar kara propaganda yapılıyor. Hukukçu arkadaşlara talimat verdik. Bunları yapanlar tek tek mahkeme önünde hesap verecekler. Parti programımız ortada. Eleştiriye açığız. Ama söylemediğimiz şeyi söylemişiz gibi halkı aldatmak, ahlaki ve insani değil. Bunlar mahkemeye verdiklerimiz de umarım o zaman da bunu Haber yaparlar. Böyle bir soru yok ki, böyle bir cevap olsun.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE LANET OLSUN

Siyaset asla şiddeti içerisinde barındıramaz. Hiçbir sorun silah çekmeyle çözülemez. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Programımıza da yazdık. Şiddet ve silah Kürt meselesinin çözümünü sağlamaz. Şiddeti bir araç olarak görenler, sürekli bize iftira atıyorlar. Benim imam ettiğim kitap bana şunu söylüyor, 'Kim bir insanı kasten haksız yere öldürürse onun cezası cehennemdir'. Bana göre de bir insanı bilinçli haksız yere öldürmenin cezası da bu dünyada idam olmalıdır.

HDP İLE FARKINIZ NEDİR?

Bir tane benzer yönümüzü söylerseniz, onun benzerlik değil farklılık olduğunu size söylerim. Biz çay içiyoruz, onlar da içiyorlar. Bana siyasi bir benzerlik söyleyin. İnsanlar en fazla şunu söylüyor. Kürt meselesiyle ilgili çok şey söylüyorsunuz. Evet, biz Kürt meselesinin bu memleketin meselelerinden biri olduğunu söylüyoruz ve bu meselenin adalet temelinde çözülmesini istiyoruz. Bize göre bahsettiğiniz bu meseleyi araçsallaştırıyor, nemalanıyor ve siyasi çıkar elde ediyor. Bunu da taban tabana bir ayrılık olarak görüyorum.

HÜDA PAR MHP'Yİ RAHATSIZ EDER Mİ?

Zannetmiyorum. Neden rahatsız etsin ki. Programımızda olmayan şeylerin söylenmesi de bu ittifak olmasın diye uğraşıyorlar. 2012 yılında kurulduk. Bugüne kadar hiçbir arkadaşımızla ilgili açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Biz 2014, 2015, 2018 seçimlerine katıldık. Ve iki tane de referandum geçirdik. Anayasa değişikliğinin geçmesi yönünde oy kullandık. O zamanlar HÜDA Par yok muydu da bu kadar ses çıkarmadılar. Niçin o zaman sürekli HÜDA Par tartışılmıyordu.

AK PARTİ DIŞINDA SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?

İYİ Parti ile Genel Başkan yardımcıları düzeyinde görüştük. İshak Sağlam ile görüşüldü. Ahmet Davutoğlu ile görüştük. Gelecek Partisi Genel Başkanı iken de başbakan iken görüştük. Babacan'la görüştük. Saadet Partisi ile görüştük. Karamollaoğlu ile birkaç defa görüştüm. Onlardan ittifaka girme noktasında teklif gelmedi. Üçüncü kişiler üzerinde dolaylı şeyler geldi. Bu görüşmeler hiç olmamış gibi HÜDA Par yeni keşfetmişler gibi bu kadar gürültü koparmalarının altında başka sebepler var.

KADINA ŞİDDET ÖNLENMELİ

Kadına yönelik şiddetin önünü nasıl açacağız. Kadına şiddet muhakkak önlenmeli. Kadınlar erklerden daha fazla zayıf olduğu için onlara daha çok ihtimam gösterilmeli ve şiddet önlenmeli. Bunu yaparken aileyi yıkmayalım. Hem aileyi hem kadını koruyalım. Biz böyle söyleyince kadına şiddetin önünü açacak diye propaganda yapıyorlar. Farklı farklı yerlerden tepki alıyoruz. Kandil'den Pensilvanya'dan tepki alıyoruz. Basından takip ediyoruz. HÜDA PAR ile ilgili neler söylediklerini görüyorsunuz. HÜDA PAR'ın adı ve şahsımın adı verildi. Kandil'den bunlar yapıldı. Şimdi başlamadı. Yola çıktığımızdan beri yapıyorlar. 'Bunların lokantada yemek yiyecek parası yok nasıl parti kurdular' dedi Öcalan. İmralı görüşme notlarında var. Nefes aldırmamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. İslami kişiliğimizden dolayı sosyalistler bize düşmanlık yapacak. Onların zaten bize dost olmasını beklemiyoruz. Millet İttifakı'na yakın olanlar, Cumhur İttifakı'nı diğer bileşenlerini kışkırtmak için bilinçli olarak yapıyorlar. HÜDA Par dengeyi bozduğu için bizi dışarda tutmak istiyorlar. Başka sebepler de var. İki ayrı grubun sebeplerini söyledim. Madem aradaki fark o kadar açık, HÜDA PAR'ın da oyu bu kadar düşükse neden bu kadar saldırıyorlar. Tüm TV'ler HÜDA PAR'ı tartışıyor. 40 yıl düşünsem bunun olacağını düşünmezdim. Sanki HÜDA PAR'ın adayı Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve bıçak sırtı durum var gibi bir durum var. Millet İttifakı'nın derdi HÜDA Par denklemin dışında kalsın. Bunlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Onlar ne söylerlerse söylesinler, biz işimize bakacağız.

HİZBULLAHIN UZANTISI DEĞİLİZ

Kim bir kimseyi kasten öldürürse, bunun cezası idam olmalı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Terör örgütü mensubu olduğu iddiası ile yargılanan bir şahıs bize bazı ithamlarda bulundu. Herkes bir ezber tutturmuş gidiyor: Hizbullah legalleşmek için Mustazaf-Der'i kurdu. Bu parti kapatıldı, sonra da HÜDA PAR kuruldu. 'HÜDA PAR da Hizbullah'ın devamıdır' dediler. Biz Hizbullah'ın devamı değiliz. Biz onun mirasçısı değiliz. Biz başka bir örgütün de devamı ya da uzantısı değiliz.

Kürtler ve Türkler bu devletin asli kurucu haklarıdır. Bin yıldır beraberler ve kardeşler. Biz dedik ki, kardeşliğin sadece edebiyatı yapılmasın ve hukuku yerine getirilsin, kardeşlik bozulmasın. Bu ne demek ise odur. Bizim bayrakla sorunumuz yok. Hatta diyoruz ki, bin yıldır burayı birlikte vatan edindiler. Başından beri hep şu söyleniyor, Türklükten kasıt etnik bir kasıt değil ama bu böyle anlaşılmıyor. Bir mesele tartışma konusu ise Türk'e karşı demek anlamına mı geliyor? Herhangi bir etnik aideyete vurgu yapmanın gereği yok. Bu kardeşliği bozanların ellerindeki argümanları alalım.

İTTİFAKA NE KATACAKSINIZ?

Biraz önce söyledim. Cumhurbaşkanını zaten destekleyeceğiz. İttifaka ne katacağız? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, kamuoyu anketleri bizi karartma çabası içerisindedir. Nereden biliyoruz? Kamuoyu araştırma şirketleri bazen yüzyüze, bazen telefonla kamuoyunun nabzını tutar. Bazen bizim arkadaşlarımıza denk geliyorlar. Onlar da 'HÜDA PAR' diye cevap verince 'Böyle bir seçenek yok' diyorlar. Bu parti seçilme hakkında sahip bir parti. Bizim ittifaka katılmamız 1 milyon oy kazandıracaktır. Bunun çarpan etkisini hesaplarsanız daha fazla oy kazandıracaktır.

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