Vatandaş otomobilini evini satışa koydu: İkinci elde TOGG hareketliliği

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fiyatı, beklenenin çok daha altında açıklandı. Piyasada içten yanmalı C-SUV segmenti otomobillerin bile altında gelen etiket fiyatı, piyasada olumlu karşılandı. Birçok kişi TOGG sahibi olabilmenin hayalini kurarken, ikinci el otomobil piyasası da hareketlenmeye başladı. Dün itibarıyla 'sarı site'ye onlarca yeni ilan düştü. İlanlarda 'TOGG almak için aracımız satıyorum' açıklamaları dikkat çekti. Birçok kişi yerli otomobile sahip olmak için mevcut araçlarını satışa koydu. Yalnızca otomobil değil, arsa ve evini de satışa çıkaranların olduğu görüldü.

KAAN ZENGİNLİ