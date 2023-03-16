İki yıldır değişmedi: Emekli en az 3 bin 500 TL ikramiye istiyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekliler iki yıldır artış yapılmayan bayram ikramiyelerinde yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emekli ikramiyelerinin en az 3 bin 500 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Ergün, "Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, günün koşullarında yetersiz kalıyor. Bu yıl için ödenecek bayram ikramiyeleri 3 bin 500 liradan aşağı olmamalı. Ayrıca, sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri sürekli olarak artmalı. En azından TÜFE'ye endekslenmeli" dedi.

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLMELİ"

Emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergün, 'yüzdeli zam' modeliyle maaşlar arasındaki farkın daha da açıldığına dikkat çekti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ