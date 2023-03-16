Motorine büyük indirim geliyor...Pompaya yansıyacak
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Mart 2023 08:45, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 08:50
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.