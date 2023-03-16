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Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Abide Kavşağından 1 ceset daha çıkarıldı. Çok sayıda sokak ve cadde sular altında kalırken, Şanlıurfa'da toplam 13; Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2023 09:46, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 10:29
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu.


Selin vurduğu deprem bölgesine askeri uçakla yardım gönderildi


Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.


'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz.

Şanlıurfa ve Adıyamanda sel felaketi: 15 ölü

Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram.

Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz.

Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.

Şanlıurfa ve Adıyamanda sel felaketi: 15 ölü

EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

VALİ AYHAN: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ayhan, dün akşam başlayan ve hala devam eden yağışın sele dönüştüğünü belirtti. Sel sularının birçok bölgede etkili olduğunu kaydeden Ayhan, kent merkezindeki Abide Kavşağı alt geçidinde 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, eğitime ara verilen kentte bodrum ve zemin katlarda yaşayanlara güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda da bulundu.

2 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Şanlıurfa'da, dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyecilerin kurtarılması, alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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