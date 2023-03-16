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Dolar/TL, 19 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,9970 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 10:31, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 10:32
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Dolar/TL, 19 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9910'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 20,1590'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 22,9560'tan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,8 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 104,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0610 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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