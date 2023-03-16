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Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet etti

Ticaret Bakanlığına ulaşan şikayetlerde ikinci sırada "ayıplı mal ve hizmetler", üçüncü sırada "ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar" yer aldı- Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda geçen yıl 333 bin 438 çağrıya cevap verilirken tüketicilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 11:20, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 11:21
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Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet etti

DENİZ ÇİÇEK - Ticaret Bakanlığına geçen yıl ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı internet alışverişleri olarak da bilinen "mesafeli sözleşmeler" alırken bunu "ayıplı mal ve hizmetler" izledi.

AA muhabirinin, Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığına ulaştırıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Bakanlığa devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, iş yeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konularda 130 bin 680 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

Şikayetlerde ilk sırayı 35 bin 20 başvuruyla "mesafeli sözleşmeler" aldı. Mesafeli sözleşmeler kapsamında, internet alışverişleri gibi satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmadan uzaktan iletişim araçları yoluyla kurulan sözleşmeler yer alıyor.

Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinde ikinci sırayı ise 28 bin 576 başvuruyla "ayıplı mal ve hizmetler" alırken bunu 17 bin 943 şikayetle "ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar" takip etti.

Tüketicilerin sorun yaşadığı bir diğer alan ise 10 bin 208 şikayetle "satış sonrası hizmetler" oldu. Tüketici hakem heyetleri, taksitli satışlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, piramit satış, abonelik sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri de fazla şikayet alan konular olarak öne çıktı.

- Günde 1000 çağrı cevaplanıyor

Öte yandan, Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünlere ilişkin de bilgi alarak, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Bu hatla bilinçli bir tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

Günlük ortalama 1000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2021 yılında 476 bin 650 çağrı cevaplanırken bu sayı geçen yıl 333 bin 438 oldu. Alınan çağrılar, ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler başlıklarından oluştu. Çağrılar, ortalama iki dakikada cevaplandı.

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