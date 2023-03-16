AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.
CHP PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
CHP grubu da önümüzdeki hafta pazartesi günü kapalı bir toplantı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grupta sandık kurulacak. Gizli oylama sonucunda Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak.