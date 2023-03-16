Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Vefa Salman milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
Haber Giriş : 16 Mart 2023 13:22, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 13:24
"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman, görevinden istifa etti. 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP'ye giderek başvurusunu yaptı.