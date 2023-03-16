Van'da hissedilen deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması İran şiddetli sallandı
VAN'da yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildiğini açıkladı.
Haber Giriş : 16 Mart 2023 15:16, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 15:17
İran'da, Van'da da hissedilen deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.47'de Khoy merkezli Batı İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
15 km derinlikte gerçekleşen deprem Van'ın Başkale (69 km uzaklıkta) ilçesinde de hissedildi.