Deprem'de yıkılan binalarla ilgili 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandı
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 15:17, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 15:19
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.