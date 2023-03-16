Bakan Kirişçi'den 'Balıklı Göl' talimatı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki 13 ilçede yağışların tarımsal üretim açısından yarattığı olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, "Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız." dedi.

Bakan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Bakan Kirişci, Türkiye'de kuraklığın konuşulduğu ve bundan dolayı Şanlıurfa'daki tarımsal üretim alanlarına su verdikleri bir dönemde, 3 günlük yoğun yağışların etkili olduğuna dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın 460 kilogramlık yılık yağış miktarının neredeyse 3'te 1'inin 3 gün içinde toprakla buluştuğunu vurgulayan Kirişci, "Bu da 138 kilograma tekabül ediyor. Dün bırakan 129 kilogram idi. Bundan dolayı oluşan etkileri hafifletmek için büyük çaba içindeyiz." diye konuştu.

Kirişci, devletin insan kaynağı, araç, gereç, makine, alet ve ekipman gibi bütün imkanlarının seferber edildiğinin altını çizerek, Bakanlık olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kendi makinelerini de devreye aldıklarını bildirdi.

DSİ'nin, 51'i ağır iş makinesi olmak üzere, toplam 80 makine ve ekipman ve 225 personelle çalışmalara destek verdiğini anlatan Kirişci, "OGM ise 40 arazöz ve 120 personelle hayatı normalleştirme çabasına destek oluyor. Adıyaman'da ise deprem ve sel felaketinde DSİ bünyesindeki 67'si ağır iş makinesi 108 makine ekipman ve 180 personelle müdahaleyi sürdürüyoruz. OGM'nin ise orada 300 aracı ve 1300 personeli var." ifadesini kullandı.

- Atatürk Barajı'na 300 milyon metreküp ilave su

Kirişci, Atatürk Barajı'nda 300 milyon metreküp ilave su depolama şansı sunmasının yağışların tek iyi yanı olduğunu belirterek, bunun da yaklaşık 300 bin dekarlık alanın sulanması için ihtiyaç duyulan miktara karşılık geldiğini kaydetti.

Bir taraftan taşkının olumsuz etkileri konuşulurken, diğer yandan yağışların, su stresi altındaki Türkiye'de bu konudaki ihtiyacın karşılanması açısından artılar getirdiğine dikkati çeken Kirişci, "13 ilçemizde tarımsal üretimle ilgili yağışların getirdiği olumsuzlukların tespiti çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, DSİ'nin, 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde, derelerin tıkanmadan akışı sürdürmesi için dikkatli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

- Balıklıgöl için Bakanlığın 2 birimi görevlendirildi

İhtiyaç duyulan bütün alanlarda destek olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıklıgöl muhitindeki balıklarla ilgili hepimizin çevre duyarlılığı ve hassasiyeti var. Buna ilişkin olarak Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerini talimatlandırdık. Herhangi bir şekilde bu sistem içerisinde hayatını sürdüren canlıların yaşamını sürdürecek çalışmalar yürütülecek. Dünle bugün arasında olumlu gelişme var. Bu, vatandaşların davranışına da yansıdı. Elbette kolay değil. Elde kullanacakları hiçbir şeyin kalmadığı sel ve taşkın hadisesinde bizim devlet olarak, hükümet olarak atacağımız adımlar onların yarasına merhem olacaktır."