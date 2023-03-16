Öğretmen Balmuk, milletvekili adayı olmak için istifa etti

Eğitimci Maksut Balmuk milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Maksut BALMUK yaptığı açıklamada "Korkmadan, bıkmadan haksızlıkların karşısında duran bir öğretmen olarak, 2006 yılından beri yazdığım yazılarla özellikle öğretmenlerin sesi olmaya çalıştım. Yüzbinlerce okuyucuya ulaşan yazılara imza attım. Bugün her öğretmenler odasında en az bir öğretmenin belleğinde yer ettiğimi düşünüyorum. Bugün sınıftan çıkarak o sınıflarda dokunduğum onbinlerce öğrencime olan inancımla ve yüksek öğrenim dahil 28 milyonu bulan öğrencilerin, 2 milyon eğitim ve bilim emekçisi ile tüm vatandaşlarımızın TBMM'de sesi olmak için Lise yıllarımın geçtiği, meslek hayatım dahil 40 yıla yakın ikamet ettiğim İstanbul 3.Bölgeden Milletvekili seçimlerinde aday olmak için 14 Mayıs 1997 de başladığım kamu görevimden ayrılıyorum." dedi.

Maksut BALMUK kimdir?

1971 Rize/Pazar doğumlu

Adalet ön lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Kamu Yönetimi Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans diplomalarına sahip.

Eğitim emekçileri ve eğitimin sorunları ile hukuki değerlendirme içerikli yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

15 yıl Eğitim Kurumu Yöneticiliği yaptı.

5 yıl Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim(Adalet-Eğitim-Mücadele-Bilgi) adlı kitabı bulunmaktadır.

Halen Matematik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.