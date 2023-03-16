Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, MHP milletvekili aday adayı oldu

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 26 yıllık sendika başkanlığı görevinden istifa ederek MHP milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Milletvekili olabilmek için sendika başkanlığı görevinden ayrılan Önder Kahveci, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini ortaya koymak istediğini vurgulayarak, "Türkiye Kamu-Sen Başkanıydım. Bugün itibarıyla sendika başkanlığı görevimden ayrıldım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara için milletvekilliği aday adaylığına başvurdum. Uzun yıllar çalışanlarımız adına hak ve emek mücadelesi verdik. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem Milletvekilliği seçimlerine katılacağız. Seçimlerde milletimize ve devletimize hayırlı olsun. Şu an itibarıyla siyasete yeni adım atıyoruz. Aslında bizim gündemimiz deprem ve sel felaketi. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Ben seçmenimizin sağ duyusuna inanıyorum. Ülkeyi yönetecek iradeyi Türk milliyetçilerine teslim edecektir diye düşünüyorum. Ben eski sendikacıyım. Siyasete alışığız diyelim. 21 yıl sendika genel başkanlığı, 5 yılda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Kolay olmuyor çünkü uzun yıllar sendikacılık yaptık emek mücadelesi verdik. Önümüzdeki süreç içerisinde de bilgi birikimlerimizi ve deneyimlerimizi hem ülkemize hem milletimize verebilmek adına böyle bir karar ortaya koyduk" dedi.