Selde kaybolan anne kızı yaklaşık 500 kişilik ekip arıyor

Sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen derenin dün taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında Mersin Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma, polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip görev yapıyor.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, iki gündür arama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

İkinci sel ihtimaline karşı bazı önlemlerin alındığını anlatan Özkan, "Arama çalışmalarına konteynerin kaydığı yerden Yaylalı köyüne kadarki 20 kilometrelik hat boyunca devam ediliyor. Ekiplerimiz gece ve gündüz durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan termal, bir yandan sondalama ve boşluk arama cihazları kullanılıyor. Bunun yanında sondalama yapılan alanlarda ince tarama usulüyle kaldırma çalışması yürütülüyor." dedi.

- Riskli görülen evler tahliye edildi

Vali Özkan, konteynerin kaydığı dere yatağı üzerindeki 6 evi boşalttıklarını bildirerek, Çanakçı bölgesi denilen mevkide de DSİ ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

O bölgede de riskli görülen 5-6 evdeki vatandaşların tahliye edildiğine değinen Özkan, "Dolayısıyla bir yandan arama, bir yandan dere yataklarının boşaltılması, bir yandan da gündelik hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. 11 ili kapsayan deprem felaketi, bunun yanında üst üste gelen sel felaketleri üzücü. Bizler ümitle, gayretle ve cesaretle devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız." ifadesini kullandı.