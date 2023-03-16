Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkikatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan zirve kapsamında, Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalandığını açıkladı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TDT ülkelerinin yardıma en hızlı gelen ülkelerin arasında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız.

Deprem bölgesi şehirlerimiz sel fekaletine maruz kaldı. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olduğunu söylüyor.

Türkiye geniş bir alanda yıkıma sebep olan bu deprem fırtınasına ağır kış şartlarında yakalanmıştır. Devletimizin tüm imkanlarınını bölgeye gönderdik. İhtiyaç duyulacak kim varsa topyekün seferber olduk.

Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen arama kurtarma ekipleri bize depremde destek verdiler. TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın kardeş ülkeleri hep yanımızda oldu. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara ulaştırmak için tüm gayreti gösteriyoruz. Temelleri atıp süratle işe başladık. Hedefimiz 1 yıl içinde kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir.

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Son 20 yılda yaşanan doğal afetlerde hiçbir insanımızı nasıl aç ve açıkta bırakmadıysak aynı şeyi yapacağız. Şehirlerimizi en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Ülkemizin bir kısmında milyonlarca vatandaşımız afetlerle boğuşurken hiçbirimiz eskisi gibi davranamayız. Bize durmak ve dinlenmek haramdır. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması

İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık. Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut adımları arasında olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çevresinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Türk devletlerindeki firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak.

Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenecek zirvemizin hazırlıklarını ele aldık. Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz. Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir.

Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum.