Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 20:30, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 20:23
M.Ş. yönetimindeki 60 HA 275 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Topaklı köyü mevkisinde, önce aynı yönde seyreden H.C. idaresindeki 38 RU 952 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen 38 RU 952 plakalı araç da Y.A'nın kullandığı 34 FAT 977 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.Ş. ile beraberindeki A.Ö. yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler H.C. ve Y.A, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.