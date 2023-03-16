CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 22:02, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 22:31
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi.
HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.