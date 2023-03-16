CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşü açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencilerin aileleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan İsias Otel'in yapımında dere kumu ve çakıl kullanıldığını, Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocuklarının o otelin altında kaldığını, şampiyon melekler takımının o molozların altında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok." dedi.

Aynı binanın altında 31 tur operatörünün de yaşamını yitirdiğini, onların yakınlarıyla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını tıkadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Bizde babası ölene yetim deriz, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür."

- "Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak"

Çocukların katillerinin belli olduğunu, gereğini birkaç ay sonra yapacağını o ailelere anlatmak için KKTC'ye gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak." diye konuştu.

Görüşmelerinde, aileleri bir araya getirerek vakıf kuracaklarını ilettiğini de dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz, o çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak, onlar asla ölmeyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 'Yüzyılın felaketi' dediler, dün de 'yüzyılın seli' demeye başladılar." ifadesini kullandı.

Üzerinde "Melekler Takımı" yazan bir formayı göstererek, bu formanın da kendisine verildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini, "Bu formayı yatağımın yanına koyacağım, o melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım. Emine Şenyaşar'ı unutmayacağım, sevgili halkım sen de unutma." diye tamamladı.